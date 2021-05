Franse politie zoekt in wildernis Cevennen met man en macht naar ‘moordende rambo’

En dus wordt er in de Cevense wildernis sinds dinsdagochtend dag en nacht gezocht naar Marcone, die zou zijn getrouwd met iemand uit het gehucht en met haar een kind hebben. Honderden agenten van de Franse politie en antiterrorisme-eenheid zijn aanwezig, helikopters en drones met infraroodcamera's zwermen rond en ook een Sint Hubertushond (een bloedhond) is ingezet. De wegen rondom Les Plantiers zijn afgezet, auto's worden gecontroleerd en de inwoners moeten zoveel mogelijk binnen blijven.



Van Marcone ontbreekt nog ieder spoor. De man zou in het verleden scherpschutter hebben willen worden in het Franse leger, maar werd afgekeurd door oogproblemen. Wel is hij lid van een schietclub en fervent jager. Hij kent de omgeving dan ook als zijn broekzak, zegt kolonel Laurent Hass van de politie. ,,Hij heeft dat voordeel ten opzichte van ons.’’ Hass schetst de omgeving als uitgestrekt, bergachtig, met dichte bossen en vele grotten. Marcone kan overal zitten. In eerste instantie werd een gebied van 15 vierkante kilometer afgesloten. Donderdagochtend lanceerden de autoriteiten een getuigenoproep met foto van de schutter. Het scenario dat Marcone verder weggevlucht is, wordt niet uitgesloten. Justitie roept de Fransman op om zich over te geven. ,,Ik roep hem op om tot bezinning te komen. Misschien kan hij me horen’’, zei openbaar aanklager Eric Maurel.