Franse politiemedewerkster doodgestoken bij bureau: ‘Een heldin verloren na terroristische aanval’

De aanval vond plaats rond 14.20 uur in de hal van het bureau in het ongeveer 26.000 inwoners tellende Rambouillet, zo’n 60 kilometer ten zuidwesten van Parijs. Het slachtoffer is een 49-jarige vrouw die er een administratieve functie bekleedde. De vrouw - Stéphanie genaamd - kwam terug van de lunch en werd met een mes twee keer in de keel geraakt.



De man heeft volgens Franse media de Tunesische nationaliteit en zou 36 jaar oud zijn. Hij verblijft legaal in Frankrijk en heeft geen strafblad. De man werd snel na de steekpartij neergeschoten door een agent en overleed.



De voorzitter van de regio Île-de-France, Valerie Pecresse, liet direct na het incident tegenover BFMTV weten dat een terroristisch motief niet wordt uitgesloten. De nationale aanklager voor terrorismebestrijding liet persbureau AFP in eerste instantie weten nog niet te zijn ingeschakeld, maar rond 17.00 uur werd bekend dat dit toch gebeurd is. Er is een terroristisch onderzoek gestart, vooral omdat de man een en ander zou hebben geroepen tijdens zijn daad. Zijn kreten zouden wijzen op een terroristisch motief, liet de nationale aanklager weten. Volgens bronnen rond het onderzoek gaat het om ‘Allahu akbar’ (‘God is de grootste’), meldt AFP.



Ook zei de aanklager dat de Tunesiër de plek van de aanval van tevoren zou hebben verkend.