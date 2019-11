Franse president Macron noemt NAVO ‘hersendood’

,,Wat we nu meemaken is de hersendood van de NAVO”, aldus Macron. ,,Er is geen overleg over het nemen van strategische beslissingen tussen de Verenigde Staten en andere NAVO-bondgenoten. Dan heb je ook nog de ongecoördineerde aanval van NAVO-bondgenoot Turkije in Syrië, waar ook onze belangen op het spel staan.”



Macron gaat in het artikel ook in op de kwetsbaarheid van Europa. “Europa zal verdwijnen als het zich niet als wereldmacht gaat beschouwen. Ik denk niet dat ik overdrijf.” De Franse president stipt drie punten aan die belangrijk zijn voor Europa.



,,We moeten niet vergeten dat Europa een gemeenschap is, er moet een betere afstemming komen over de Verenigde Staten en er moet sterker worden opgetreden tegen China, dat Europa marginaliseert.”