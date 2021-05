Franse rechter verwerpt wetsartikel over beperken filmen politie

eerste arrestatie Britse moeder (20) voor ogen van baby vermoord ‘omdat overval­lers bang van haar werden’

17 mei Een man uit Georgië is afgelopen weekend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de veelbesproken moord op een jonge moeder in Griekenland. De overval op het gezin van de Britse Caroline Crouch (20) sloeg vanwege het wrede karakter landelijk in als een bom. De politie gaat ervan uit dat een internationale bende verantwoordelijk is geweest voor het drama. Bij hoge uitzondering looft de regering daarom een megabedrag van 300.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de ontmaskering van de daders.