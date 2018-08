Franse regering: Slecht wegdek is goed voor automobilisten!

,,Op de beste wegen van Frankrijk gebeuren 3,5 keer zoveel dodelijke ongelukken als op andere wegen. Want die zijn in goede staat, dus rijden mensen er sneller. En snelheid veroorzaakt ongelukken. Als wegen in slechte staat zijn, rijden mensen langzamer.’’

Dat zei Emmanuel Barbe, die zich namens de Franse regering bezig houdt met de verkeersveiligheid in het hele land. Zijn uitlatingen hebben in Frankrijk voor verwondering gezorgd.

Uit cijfers van de Franse overheid blijkt namelijk dat 3 procent van alle ongelukken dirèct wordt veroorzaakt door de slechte staat van het asfalt.

De Franse regering kondigde in mei van dit jaar een groots actieplan aan. Vanaf 2019 wordt 1 miljard euro per jaar beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de wegen, tegen 800 miljoen nu. ,,Er zijn renovaties nodig op 50 procent van ons wegdek. En één op de tien bruggen is in slechte staat’’, zei minister van Transport Élisabeth Borne in mei van dit jaar.

Een kuil is goed

Maar als het aan ’s lands hoogste ambtenaar voor verkeersveiligheid ligt, hebben die nieuwe investeringen blijkbaar geen prioriteit. Want wie een kuil moet omzeilen, rijdt namelijk voorzichtiger, vindt Emmanuel Barbe.