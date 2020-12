Franse schatzoeker ontdekt megaschat, verstopt hem en wordt nu beschuldigd van plunderen

Een schatzoeker die beweerde ruim 14.000 Romeinse munten te hebben opgegraven in een Belgisch veld, wordt ervan beschuldigd een van de grootste archeologische plunderaars in de Europese geschiedenis te zijn.

Patrice T. ontdekte vorig jaar een unieke Romeinse schat in Frankrijk, die hij eigenlijk verplicht moest afgeven. Omdat hij daar geen zin in had, bracht hij de 14.000 munten in alle stilte over naar Belgisch-Limburg. Hij verstopte de munten op een veldje om die even later ‘toevallig’ te vinden. De schatjager riskeert nu enorme boetes.

Metaaldetector

Bij het Vlaamse Agentschap voor Onroerend Erfgoed kwam in oktober vorig jaar een melding binnen van een vondst van munten. Een Fransman, die een klein veldje in Gingelom gekocht had, verklaarde dat hij 14.000 munten had gevonden toen hij het veld wilde saneren.

Hij had de schat ontdekt met behulp van een metaaldetector, waarvan het gebruik in België onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. In Vlaanderen ben je altijd eigenaar, maar kan het zogenaamde ‘topstukken-decreet’ worden ingeschakeld. Daarbij moet je je als vinder aan bepaalde regels houden.

Eerlijke eigenaar

Helemaal anders is de situatie in zijn thuisland. In Frankrijk wordt een vondst met archeologische waarde meteen eigendom van de Franse overheid. Hoewel de vinder een vergoeding krijgt, zag de man het niet zitten om zijn unieke vondst af te geven. Hij besloot om de overheid een rad voor de ogen te draaien.

Met enkele emmers vol Romeinse munten, trok hij richting Belgisch-Limburg, waar er geregeld Romeinse vondsten worden gedaan. Hij begroef de schat, zou ze wat later doodleuk ‘vinden’, opgraven én de eerlijke eigenaar worden.

Quote Toen we vroegen om de vondst te tonen, deed hij zijn autokoffer open en zagen we twee emmers vol Romeinse munten archeologe Marleen Martens

Dat was echter buiten de alerte onderzoekers gerekend. De munten bleken inderdaad Romeins te zijn en waren afkomstig uit de derde eeuw na Christus. Alleen komen die stukken vooral voor in Frankrijk en minder in België. ,,Nadat we contact opnamen met de vinder, trokken we naar Gingelom en gingen alle alarmbellen af", vertelt archeologe Marleen Martens van Onroerend Erfgoed.

Autokoffer

,,In eerste instantie gingen we er helemaal niet vanuit dat het om een valse vondst ging. Meneer toonde een kuil die hij gegraven had op zijn terrein. Toen we vroegen om de vondst te tonen, deed hij zijn autokoffer open en zagen we twee emmers vol munten. Dat hij zelf uit Frankrijk afkomstig was, maakte ons nog wat argwanender. Achteraf bleken we gelijk te hebben.” De Fransman viel finaal door de mand, omdat hij de munten niet diep genoeg had begraven. ,,Romeinse munten in een middeleeuwse aardlaag? Dat kan natuurlijk niet.”

De man, die vaak met een metaaldetector aan het werk was, had bovendien plannen om zijn vondst te verkopen. Bij een huiszoeking in Frankrijk werden meer dan 12.000 archeologische schatten aangetroffen. ,,Dat is echt piraterij. Hij doet twee keer aan geschiedvervalsing én probeert er ook nog eens geld mee te verdienen”, vindt archeologe Martens.

Volledig scherm Een archiefbeeld van opgravingen aan een archeologische site in Peer. © Onroerend Erfgoed

Partners

Schatjagers zoals de Fransman zijn uitzonderingen. In België zijn de banden tussen archeologen en metaaldetectordeskundigen best goed, weet Martens. Maar liefst 3000 Vlamingen zijn erkend metaaldetectordeskundige. ,,We zien hen als partners en als aanvullend op ons werk. Het kwam al vaker voor dat zij nieuwe belangrijke sites vinden, zoals in Grote-Brogel of Peer waar twee cultusplaatsen uit de overgang van de Keltische periode en de Romeinse tijd zijn ontdekt.” In 2016 legden onderzoekers er maar liefst 300 munten, 340 mantelspelden en 26 armbanden in brons bloot.

De ‘Frans-Limburgse’ muntschat blijft overigens niet in België. In het voorjaar van 2021 zal Matthias Diependaele, minister van Onroerend Erfgoed, de vondst overhandigen aan zijn Franse evenknie: minister van Cultuur Roselyne Bachelot-Narquin.

