Franse skipistes zien af van sneeuwmachines: nooit meer kunstsneeuw in de Drôme

In het zuid-Franse departement Drôme worden geen sneeuwkanonnen meer ingezet. Groene pistes of witte pistes: de natuur bepaalt. Op de zes skipistes in het gebied wordt nooit meer kunstsneeuw gespoten.

Dat heeft het departementsbestuur besloten. Door de opwarming van de aarde ligt er in laaggelegen skigebieden zoals in de Drôme heel vaak geen of te weinig sneeuw. Volgens het departement gaan de klimaatveranderingen sneller dan sneeuwkanonnen kunnen bijbenen. ,,Sneeuw maken kost veel geld en is slecht voor het milieu terwijl we weten dat het alleen maar uitstel van executie is’’, aldus directeur Cédric Fermond van de zes pistes in het departement.

De Drôme is voor zover bekend het eerste Franse departement waar officieel wordt besloten om geen sneeuwmachines meer te gebruiken. Maar in alle skigebieden woedt het debat over de gevolgen van de klimaatveranderingen. Want die veranderingen zijn volop gaande, zeggen wetenschappers.

In december sloot de helft van álle Franse skipistes wegens gebrek aan sneeuw. Diezelfde maand moest voor het WK Biatlon in Grand-Bornand, vlak bij Annecy, sneeuw per vrachtwagen worden aangevoerd. In januari postte een Franse journalist twee inmiddels legendarische foto’s van het Chartreuse gebergte: spierwit in januari 2022 en helemaal groen in januari 2023.

In februari werd berekend dat er in de noordelijke Franse Alpen nog nooit zó weinig sneeuw had gelegen in de laatste 60 jaar als in deze februarimaand. Op de Mont Blanc dooide het op 3842 meter hoogte. Ook in de Drôme waren de skipistes noodgedwongen dicht tijdens een deel van de schoolvakantie afgelopen maand. Het departement wil flink inzetten op ‘vierseizoenentoerisme’: ook zonder sneeuw moet er voor bezoekers altijd iets te doen zijn. Zo zijn er wandel- en fietstochten uitgezet, kunnen toeristen boogschieten en zijn er terreinen om te karten en te golfen.

,,Het blijft altijd mogelijk om te skiën maar als er dan een winter geen sneeuw ligt, kunnen we razendsnel op het zomeraanbod van activiteiten overschakelen’’, aldus Cédric Fermond.

Sneeuwkanonnen zijn op steeds meer plekken noodzakelijk om de pistes wit te houden. In Frankrijk zet meer dan één op de drie skigebieden kanonnen in. Maar de apparaten krijgen ook steeds vaker kritiek. Niet ver van de Mont Blanc wilde de gemeente La Clusaz vorig jaar bomen kappen en een enorm waterbassin aanleggen om van daaruit de sneeuwkanonnen te bevoorraden. De rechter zette een streep door het plan. Volgens de rechter stond niet vast dat de economische belangen van de skipistes zwaarder wegen dan de bescherming van de natuur. De afgelopen winter lieten ook milieuactivisten van zich horen. Op verschillende Franse pistes werden sneeuwkanonnen vernield en onklaar gemaakt.

