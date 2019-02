Franse toerist riskeert cel met dronevlucht boven parlement Myanmar

De arrestatie van de Fransman, die Arthur Desclaux zou heten, is bevestigd door de Franse ambassade in het land. ,,Er is een Fransman aangehouden wegens het vliegen met een drone boven het parlement in Naypyidaw, wat verboden is.’’ De man is op 7 februari aangehouden en zit nog steeds vast, meldt de diplomatieke post.



Die probeert de vrijlating van de toerist te regelen. Het is onduidelijk waarom hij zijn onbemande vliegtuigje bij het parlementsgebouw liet rondvliegen. De man wordt overigens aangeklaagd op grond van de import van zijn drone. Hij zou het ding niet hebben aangegeven bij aankomst in het land, zegt het hoofd van de Birmese politie.