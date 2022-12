Franse toeristen bekogeld met stenen in Marokko, 82-jarige vrouw overleeft aanval niet

Het incident vond plaats in de nacht van maandag op dinsdag in de badplaats Moulay Bousselham. Een persoon die volgens de autoriteiten ‘mentale problemen’ had, viel het Franse koppel aan en begon stenen naar het stel te gooien. De verdachte is opgepakt en zit in voorlopige hechtenis. Het motief van de verdachte is niet bekend. Het is dus ook niet duidelijk of er een link is met de halve finale van het WK voetbal tussen Marokko en Frankrijk, die woensdag plaatsvindt.