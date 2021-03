Franse tweelingbroers allebei veroordeeld voor doodslag, onduidelijk wie geschoten heeft

vermissing londen 'Agent misbruikte arrestatie­be­vel om verdwenen Sarah (33) in busje te lokken en te ontvoeren’

11 maart De Britse agent die deze week is opgepakt in een geruchtmakende vermissingszaak, maakte mogelijk misbruik van zijn functie om de 33-jarige Sarah Everard te ontvoeren. Volgens Britse media onderzoekt de Londense politie of de 48-jarige agent Wayne C. een arrestatiebevel gebruikte om de vrouw in een busje te lokken en vervolgens mee te nemen. De man zit vast op verdenking van ontvoering en moord. Op zo’n 50 kilometer van zijn huis in Kent zijn menselijke resten gevonden die vermoedelijk van de vermiste vrouw zijn.