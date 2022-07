Franse vrouw in tranen als haar verkrachter als vrij man rechtszaal verlaat: ‘Is dit nog normaal?’

Historisch moment: eerste zwarte vrouw beëdigd als opperrech­ter Verenigde Staten

Voor het eerst is een zwarte vrouw beëdigd als opperrechter in de Verenigde Staten. Ketanji Brown Jackson is ingezworen als rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof, en daarmee benoemd voor het leven. Daarmee is ze nu één van de invloedrijkste mensen van het land.

30 juni