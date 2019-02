Franse wolf kiest ervoor te sterven in garage van behulpzame vrouw

Het bijna tandeloze dier zat onder het ongedierte en reageerde niet meer op prikkels, toen Lindsay Negre hem binnenhaalde. Uiteindelijk heeft een dierenarts hem laten inslapen, meldt de krant Le Parisien. ,,Een vrij uitzonderlijk verhaal’’, volgens wolvendeskundige Anthony Kohler. ,,Ik geloof niet dat we dit eerder in Frankrijk hebben meegemaakt.’’



Volgens experts is het zeer uitzonderlijk dat een wolf de bewoonde wereld opzoekt als hij stervende is. Wolven komen net als vossen wel in de bewoonde wereld om eten te zoeken, maar laten zich vrijwel nooit aanraken. In het wild sterven wolven tussen 8 en 10 jaar. ,,Deze was rond de tien’’, schat de deskundige in.



Autopsie moet nu uitwijzen hoe oud de wolf exact was en waaraan het dier leed, of dat het wellicht is vergiftigd of door een kogel geraakt. Volgens Kohler kan dat het dier verzwakt hebben, maar ook het zijn fysieke toestand kan de oorzaak zijn. ,,De wolf was stervende, aan het einde van zijn leven’’, meent natuurbeheerder Olivier Salvador