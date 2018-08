Fransen kunnen in huid kruipen van kannibaal die Nederlandse (24) opat

VideoBijna 40 jaar nadat hij de wereld had geschokt door in Parijs zijn medestudente Renée Hartevelt (24) te vermoorden en gedeeltelijk op te eten, krijgen de Fransen een inkijkje in de psyche van Issei Sagawa (69). De Japanse kannibaal staat centraal in een documentaire die vanaf vandaag te zien is in bioscopen in Frankrijk.

In de anderhalf uur durende film Caniba bekent Sagawa nog steeds 'geobsedeerd' te zijn door kannibalisme. Een verklaring voor de gruweldaad die hij in 1981 pleegde, heeft de Japanner naar eigen zeggen niet.

,,Mijn obsessie is niet te bevatten. Meer dan wat ook ter wereld wilde ik vrouwenbillen eten. Het is gewoon mijn fantasie. Een preciezere uitleg kan ik niet geven", verklaart hij voor de camera in zijn kleine bungalow in een buitenwijk van de Japanse hoofdstad Tokio. ,,De buitenwereld moet wel denken dat ik gek ben omdat ik Renée opat. Ik weet dat ik gek ben. Ik denk echt gek", zegt de zestiger.

Buitengewoon intelligent

Hij volgde begin jaren 80 een postacademische opleiding in de Engelse literatuur aan de Sorbonne in Parijs. De buitengewoon intelligente Japanner leerde er Renée Hartevelt (24) uit Heemstede kennen en haalde in juni 1981 het wereldnieuws na haar te hebben doodgeschoten en gedeeltelijk opgegeten.

De toen 32-jarige Sagawa had zijn Nederlandse medestudente naar zijn appartement gelokt om een gedicht voor te dragen. Nadat hij haar de liefde had verklaard en was afgewezen, schoot de Japanner Hartevelt van achteren door het hoofd terwijl ze voordroeg. Vervolgens verkrachtte hij haar, sneed haar lichaam in stukken, bakte enkele lichaamsdelen - de rechterbil als eerste - en at die op. De rest van het stoffelijk overschot stopte hij in twee koffers.

De kannibaal liep drie dagen later tegen de lamp toen hij onderweg was naar het Bois de Boulogne om de koffers te dumpen. Een van de koffers schoot open en de inmiddels rottende ledematen rolden over straat.

Uiting van liefde

Na zijn arrestatie verklaarde hij dat het opeten van Hartevelts lichaamsdelen een uiting van liefde was geweest. ,,Ik wilde in mij het bestaan voelen ​​van iemand van wie ik hield."

Sagawa werd niet veroordeeld, omdat hij ontoerekeningsvatbaar was verklaard als gevolg van een geestesstoornis. De Japanner belandde in een inrichting, maar werd in augustus 1985 uitgeleverd aan zijn vaderland, waar hij werd opgenomen in een kliniek in Tokio. In 1986 kwam de dertiger op vrije voeten, naar verluidt dankzij tussenkomst van zijn vader, een invloedrijke topbankier.

Cultstatus

De kannibaal schreef een boek over zijn gruweldaden, dat in Japan een cultstatus bereikte. Hij maakte in 1994 een korte erotische film met als titel Het verlangen opgegeten te worden, met in de hoofdrol een actrice van dezelfde leeftijd als Hartevelt. Hij schoof ook regelmatig aan in talkshows en schildert portretten van naakte vrouwen.

Van de daadkrachtige moordenaar van weleer is weinig meer over, blijkt. Issei Sagawa is gekluisterd aan een rolstoel als gevolg van diabetes en een beroerte. Zijn jongere broer Jun, met wie hij opgroeide en altijd nauw contact had, verzorgt hem.

Puberteit

Sagawa ontdekte zijn drang naar kannibalisme naar eigen zeggen al vroeg in zijn puberteit. Tegelijk met zijn ontluikende seksualiteit. Hij had een voorkeur voor blonde schoonheden uit westerse films. De Amerikaanse actrice Grace Kelly was de eerste vrouw door wie hij gebiologeerd was.

Het meest erotiserende aan blanke vrouwen vindt hij de gedachte aan het eten van hun vlees. Bij voorkeur van een Nederlandse of Duitse jonge vrouw met mooie vrouwelijke rondingen. Na zijn gruweldaad in Parijs wilde hij zijn andere fantasie realiseren: zelf vermoord worden door iemand die hem daarna in een pan zou koken en zijn lichaamsdelen zou opeten.

Prikkeldraad

Sagawa's broer bekent in de film dat hij ook een bizarre 'hobby' heeft: het dagelijks bewerken van zijn rechterarm met prikkeldraad en messen. ,,Mijn arm is mijn geslachtsorgaan", zegt Jun. Hij ziet een verband tussen zijn afwijking en het kannibalisme van zijn broer. ,,Dit hebben wij met elkaar gemeen."

De makers van de documentaire, de Franse Veréna Paravel en de Britse Lucien Castaing-Taylor, omschrijven het draaien van de film als een rollercoaster van emoties. ,,Het ene moment gingen we bijna over onze nek van walging, het andere waren we gefascineerd en wilden we alles begrijpen'', verklaarden de filmende antropologen tegenover persbureau AFP.

Gruweldaden

Caniba beleefde zijn wereldpremière in september vorig jaar tijdens het Filmfestival van Venetië. De documentaire is allerminst bedoeld om de gruweldaden van de hoofdpersoon te rechtvaardigen, zo benadrukken de makers aan het begin.

Het is nog niet bekend wanneer de film in Nederland te zien is. In Frankrijk is de documentaire verboden voor personen jonger dan 18 jaar. Vermoedelijk vanwege een fragment uit Pinku, een soort pornofilm waarin Issei Sagawa zich wijdt aan plasseks.