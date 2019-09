Fransen kunnen oud-president Chirac laatste eer bewijzen

Man die steenrijke vader doodschoot om verlaging zakgeld krijgt dertig jaar cel

1:51 In New York is Thomas Gilbert Jr. veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van zijn vader in januari 2015. De zeer vermogende Gilbert Sr. had ermee gedreigd de maandelijkse toelage van zijn zoon met honderd dollar te verminderen. De moeder van Thomas Jr., tevens de echtgenote van het slachtoffer, had bij de rechter om een zo laag mogelijke straf gesmeekt.