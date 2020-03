Fransen mogen amper deur nog uit: ‘We zijn in oorlog met onzichtbare vijand’

Hij benadrukte dat de urgentie hoog is. Met name in het noordoosten van Frankrijk staat ziekenhuizen al het water aan de lippen. Een kwart van alle besmettingen en doden in Frankrijk door het virus is in deze regio geregistreerd. ,,Daarom gaan we de komende dagen een militair veldhospitaal neerzetten in de Elzas.’’



Met de nieuwe maatregelen lijkt Frankrijk Italië achterna te gaan. Daar werden eerder vergaande restricties opgelegd aan de bevolking, zoals het verbod de straat op te gaan. In Frankrijk werden eerder ook al alle scholen en universiteiten gesloten. Horeca en winkels die niet noodzakelijk zijn voor de eerste levensbehoeften gingen ook al dicht.



,,De situatie in ons land is zeer zorgwekkend en verslechtert ook erg snel’’, zei Macron op het ministerie van Volksgezondheid, Jérôme Salome.