Fransen nóg bozer: terwijl het land omkomt in de problemen, schrijft minister een erotische roman

In Frankrijk wordt al maanden gedemonstreerd. Het vertrouwen in de regering is gering. De inflatie is hoog. De kredietwaardigheid van Frankrijk is vorige week verlaagd. Kortom: genoeg reden voor politieke en economische zorgen. En wat doet de Franse minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire (54)? Die schrijft een erotische roman, van 471 pagina’s. Dat leidt tot ophef in Frankrijk.

,,Miljoenen Fransen kunnen hun huur niet meer betalen. En ondertussen zit onze minister romans te schrijven’’, was het honende commentaar van het linkse Kamerlid Thomas Portes.

Quote Voor een doos pasta betalen we nu 2,30 euro maar Bruno Le Maire heeft alle tijd om over een opgezwol­len bruine anus te schrijven Commentaar op Twitter

Maar er is meer aan de hand. Het boek van de minister kent namelijk ook ‘erotische passages’, zoals de Franse pers het omschrijft, maar in feite zijn die passages glashelder en heel expliciet. ‘Soms deed ze haar T-shirt omhoog om haar borsten te laten zien. ,,Zie je hoe groot ze vandaag zijn, Oskar?’’’, schrijft de minister bijvoorbeeld. Om te vervolgen: ‘Ze trok haar T-shirt helemaal uit, draaide zich om, liet zich op het bed vallen en liet de bruine zwelling van haar anus zien. ,,Kom je bij me Oskar? Ik ben opener dan ooit’.’’

De vrouwelijke hoofdpersoon zegt ‘na haar ongesteldheid twee tot drie dagen ontzettend opgewonden te zijn. ,,Ik ben helemaal nat.’’ De mannelijke hoofdpersoon bespringt haar. ,,Ik nam haar en schreeuwde het uit.’’

Spot en verontwaardiging

De passages leidden tot een stortvloed aan spot én verontwaardiging. Op Twitter werd ‘#openerdanooit’ afgelopen weekend meteen een van de meest gebruikte Franse hashtags.

‘Voor een doos pasta betalen we nu 2,30 euro maar Bruno Le Maire heeft alle tijd om over een opgezwollen bruine anus te schrijven’, was één commentaar. Een ander stelde: ‘Hij schrijft over seks zoals hij beleid voert: slecht.’ Een derde vond ook dat de minister van Economische Zaken zich van zijn slechtste kant liet zien. ‘Geen wonder dat Frankrijk een slechte kredietbeoordeling heeft gekregen.’

Saai en degelijk

In het dagelijks leven ziet de Franse minister er dan wel saai en degelijk uit, maar het is niet de eerste keer dat hij zich een pikant literair uitstapje veroorlooft. In 2004 schreef hij al in een vorig boek. ‘Ik laat me meevoeren door de warmte van het bad, het licht van de lagune, de zeep van groene thee en de hand van Pauline die zachtjes mijn penis streelt.’ Dat was geen fictie: Pauline is de echtgenote van Bruno Le Maire.

Quote Iedereen doet wel iets naast zijn werk en heeft een uitlaat­klep nodig. De een tuiniert, de ander kookt, ik schrijf Bruno Le Maire, Minister van Economische Zaken

De kritiek dat hij zich beter op het landbestuur kan storten dan schrijven over zijn of andermans genitaliën verwerpt de minister. ,,Ik schrijf in de vakanties, in de weekenden en door om vijf uur ’s morgens op te staan’’, zei hij op tv. ,,Iedereen doet wel iets naast zijn werk en heeft een uitlaatklep nodig. De een tuiniert, de ander kookt, ik schrijf.’’