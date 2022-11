‘From Straatsburg with love’: Europarlementariërs dragen OneLove-band

Dat was een reactie op het besluit van de FIFA en Qatar om de aanvoerdersbanden, die als statement tegen alle vormen van discriminatie dienen, te verbieden. Initiatiefnemer Toine Manders (CDA): ,,Als het in Qatar niet mag, dan maar in Straatsburg. De wereld moet weten dat er voor iedereen plek is in de maatschappij.”

Manders had de afgelopen dagen de KNVB gevraagd vijfhonderd aanvoerdersbanden ter beschikking te stellen. De voetbalbond had die nog liggen van de eerdere actie in Nederland, die waar Feyenoord-aanvoerder Kökcu de aandacht trok door te weigeren de band te dragen.

Moeder en dochter Julia Versloot en Andrea Versloot van het gelijknamige koeriersbedrijf zijn vannacht om 03.00 uur vertrokken vanuit Kockengen (Utrecht) om de banden op tijd in Straatsburg te krijgen. Manders heeft die vervolgens vanmorgen uitgedeeld aan zijn collega’s.

‘Zeker nut’

Tijdens de stemming over een reeks resoluties, waaronder een kritische over Qatar, nam Manders het woord. Hij wilde dat iedereen ging staan om het gebaar extra gewicht te geven, maar dat stond voorzitter Metsola niet toe: ,,Meneer Manders, we zitten midden in een stemming.”

Op de vraag of zo’n actie in het Europees Parlement nut heeft, reageerde Manders stellig: ,,Zeker. Qatar wilde zichzelf in de kijker spelen, maar schiet zichzelf nu in de voet. We voelen ons misschien soms machteloos, maar we kunnen de druk op het land blijven opvoeren: door aan de ene kant op diplomatiek niveau in gesprek te blijven en aan de andere kant wereldwijd zoveel mogelijk aandacht te vragen voor het grote onrecht in Qatar.”

Ongeveer een derde van de ruim vijfhonderd aanwezige volksvertegenwoordigers deed mee. Sophie in ‘t Veld (D66) niet: ,,Geen specifieke reden hoor, ik was vanmorgen heel druk en Toine kwam op een moment dat ik net even met iets anders bezig was.”

Duitse en Belgische ministers droegen de band afgelopen dagen op de tribunes in Qatar tijdens het bijwonen van de wedstrijden van hun nationale teams.

