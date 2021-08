Futuristische trappentoren in New York sluit mogelijk definitief deuren na zoveelste zelfmoord

Het laatste slachtoffer viel vorige donderdag te betreuren. Een 14-jarige jongen rende samen met zijn zus de trappen op. Plots sprong hij echter van de achtste verdieping naar beneden. ,,Een van mijn collega’s had nog gezegd dat ze niet mochten rennen in The Vessel en dat ze bij hun ouders moesten blijven”, vertelt een bewaker. ,,Na de feiten heb ik zijn ouders gezien. De moeder huilde en was in alle staten, de vader bleef sprakeloos achter.”



De tiener sukkelde in het verleden met depressies en had al enkele zelfmoordpogingen achter de rug. Eerder hebben ook een 21-jarige Texaan, een 24-jarige vrouw uit Brooklyn en een 19-jarige student uit New Jersey de open constructie gebruikt om zich van het leven te beroven.