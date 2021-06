G7: miljard vaccins voor arme landen, geen harde actie voor klimaat

De leiders van de 7 belangrijkste westerse industrielanden hadden een volle agenda in de Engelse badplaats Corbis Bay. Het ging onder meer over corona, het klimaat, China, Rusland, belastingen en heel erg veel geld. Het heetste hangijzer was het aantal vaccins dat de rijke G7-landen (Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan, Italië, Frankrijk en Duitsland, aangevuld met de EU) zouden schenken aan de arme landen.

De teller bleef uiteindelijk steken op 1 miljard. Dat aantal zong al een tijdje rond, maar het was onduidelijk of het ook eerdere beloftes omvatte of dat het juist om 1 miljard extra ging. Het bleek om het eerste te gaan. Het is de bedoeling dat de doses het komende jaar worden verdeeld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er 11 miljard doses nodig om het tij te keren.

China

Met name Afrikaanse landen krijgen 100 miljard dollar om hun infrastructuur en economieën te versterken. Het project heeft de naam Build Back Better for the World gekregen (Betere Wederopbouw voor de Wereld). Ze ontvangen dat geld niet alleen omdat ze het hard nodig hebben, maar ook om tegenwicht te bieden aan de Nieuwe Zijderoute van China. Dat investeert eveneens miljarden in (arme) landen om ervoor te zorgen dat Chinese goederen zo soepel mogelijk de westerse markten bereiken. China leent die landen zulke enorme bedragen, dat ze die maar moeilijk terug kunnen betalen en zo in de invloedssfeer van Peking blijven.

In niet mis te verstane taal werd China verder tot de orde geroepen wat betreft ‘respect voor fundamentele vrijheden’. Met name de behandeling van de Oeigoeren, van wie velen volgens mensenrechtenorganisaties in werkkampen slavenarbeid moeten verrichten, en de antidemocratische druk op Hongkong zitten de G7 dwars. Volgens de Amerikaanse president Joe Biden was dit pure winst, omdat het volgens hem nog nooit eerder is gebeurd dat China expliciet terecht wordt gewezen. China, niet aanwezig in Corbis Bay, toonde zich niet onder druk: ,,De mondiale politiek wordt niet bepaald door een klein groepje landen’’, klonk het vanuit Peking.

Tegenvaller

Het was een tegenvaller dat er geen concrete afspraken zijn gemaakt over het stoppen met kolencentrales . Milieuorganisaties hadden hier hun hoop op gevestigd, omdat het gebruik van kolen in de industrie een van de belangrijkste oorzaken is van de opwarming van de aarde. Wel gaat de G7 geen geld meer geven aan kolenprojecten die niet gebruikmaken van technieken waarmee CO2 kan worden opgeslagen. ,,Dit is zeer teleurstellend’’, reageerde Greenpeace-directeur Jennifer Morgan. ,,Dit was het moment waarop de G7 historisch leiderschap kon tonen. Ze hebben echter een enorme leegte achtergelaten.’’ Ook hier wreekt het zich dat China niet tot dit selecte clubje behoort. Het land produceert meer dan een kwart van alle broeikasgassen.

Bekijk hieronder onze populairste nieuwsvideo's.