G7 na geweld Myanmar: ‘Schieten op betogers is onacceptabel’

Video en update Bankgebou­wen in Spanje aangeval­len op vierde dag van rellen na arrestatie rapper

19 februari Op de vierde dag van de rellen in Spanje uit protest tegen de arrestatie van rapper Pablo Hasél hebben demonstranten geprobeerd bankgebouwen in brand te steken in Barcelona en Girona. Ook wierpen actievoerders in Barcelona blokkades op die ze vervolgens in de fik staken.