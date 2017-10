Gaat politieke 'wonder boy' Oostenrijkse verkiezingen winnen?

De conservatieve ÖVP onder leiding van de pas 31-jarige Sebastian Kurz wordt waarschijnlijk de grootste partij. Kurz nam in 2013 het lijsttrekkersstokje van de partij over van Reinhold Mitterlehner. Sindsdien steeg de partij in de peilingen. De winst kan van Kurz de jongste regeringsleider van Europa maken. Hij moet dan nog wel een coalitie zien te smeden. In 2013 was hij nog Europa's jongste minister van Buitenlandse Zaken. De politieke wonder boy was pas 27 jaar toen hij minister werd.

De sociaaldemocratische SPÖ en de rechts-populistische FPÖ, onder leiding van de voormalige neonazi Heinz-Christian Strache, strijden om plaats twee. De FPÖ behaalde bij de vorige verkiezingen in 2013 al ruim 20 procent van de stemmen en zit nog steeds in de lift.

Hoofdthema

Migratie is een van de hoofdthema's in de verkiezingen. De FPÖ, die al twee keer eerder in de regering zat, wil vaker volksraadplegingen organiseren en maakt bij voorbaat aanspraak op het ministerie van Binnenlandse Zaken. De partij domineerde de verkiezingscampagne met harde uitspraken over immigranten en de radicale islam maar profiteert ook van de smerige campagnestrijd tussen de ÖVP en de sociaal-democratische SPÖ.

Tussen de Oostenrijkse coalitiepartijen ÖVP en SPÖ ontstond in mei een breuk die daarna alleen maar dieper is geworden. De partijen vechten elkaar openlijk de tent uit na de zogeheten Schmutzkübel-affaire (strontemmer). Op Facebook verschenen tal van nepberichten. Een pagina met de titel 'Wij steunen Kurz' staat vol racistische bijdragen van 'Kurz-aanhangers'. Een andere: 'De waarheid over Kurz' bevat antisemitische berichten die afkomstig lijken van FPÖ'ers. Er wordt onder meer beweerd de Joodse miljardair George Soros de financier is van de ÖVP-partijleider. Beide pagina's zijn inmiddels verwijderd maar het dagblad Die Presse achterhaalde dat ze allebei zijn gemaakt op een kantoor van SPÖ-campagneadviseur Tal Silberstein. Hij is in augustus in Israël opgepakt vanwege witwaspraktijken.

EU

ÖVP-leider Kurz verlangt van een eventuele coalitiepartner een pro-Europese houding, maar ÖVP en FPÖ vinden allebei dat de EU zich niet met te veel zaken moet bemoeien.