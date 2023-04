Gamer die zich Jason Bourne waant zit achter lekken Amerikaanse militaire geheimen

Lang voordat de gevoelige militaire documenten over Oekraïne terechtkwamen op het online forum 4Chan en in de Russische berichtenapp Telegram werden ze door gamers gedeeld op het berichtenplatform Discord. In een afgeschermde groep genaamd ‘Thug Shaker Centra’ had een twintigtal twintigers - vooral enthousiaste gamers en wapenfans - elkaar gevonden om gametactieken en memes uit te wisselen. De jongens en jongemannen in de groep deelden een fascinatie voor ‘wapens, militaire uitrusting en God’, aldus de krant. OG publiceerde er sinds eind vorig jaar enkele documenten per week, die van Discord uiteindelijk hun weg vonden naar andere sociale media.



OG, over wie weinig bekend wordt gemaakt, zou een twintiger zijn die door de andere, jongere, leden van de groep beschouwd wordt als een leidersfiguur, meldt The Washington Post. Hij hield van wapens en zou bij een video waarin hij op een schietbaan met een geweer aan het schieten is racistische en antisemitische kreten uitslaan. OG was een soort vaderfiguur in de groep, hij troostte anderen als zij depressief waren, zo vertelt een van de leden. Eind vorig jaar begonnen zijn opmerkelijke posts vol geopolitieke details, complexe termen en militair jargon. ,,Alles wat je maar kon verzinnen, zat in die documenten’’, aldus een van zijn online chatvrienden tegen de krant.



Maar OG had meer respons verwacht op zijn explosieve, ellenlange, stukken. De anderen in de groep leken meer geïnteresseerd in games. Om toch meer aandacht te krijgen verspreidde OG vervolgens gedetailleerde kaarten van de gevechtssituatie in Oekraïne, geheime satellietbeelden van gebombardeerde energie-installaties in Oekraïne en ook militaire foto’s van de vermoedelijke Chinese spionageballon die in februari ophef veroorzaakte. ,,Er zat opschepperij bij van OG tegenover vrienden, maar hij wilde ook zorgen dat we goed geïnformeerd waren’’, aldus een lid van de gamersgroep. OG zou geen politieke motieven hebben gehad, geen wrok hebben gekoesterd tegen de Amerikaanse regering en ook niet voor Rusland hebben willen werken. Hij zag het doorspelen van de informatie als een spel, exclusief bestemd voor zijn ‘online familie’.