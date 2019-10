Gay-agent moest ‘homogedrag’ afzwakken voor promotie, maar is nu multimiljonair

Keith Wildhaber, openlijk homoseksueel, deed maar liefst 23 pogingen om promotie te krijgen bij zijn korps in St. Louis County. Alle pogingen werden afgewezen, ondanks uitstekende beoordelingen over zijn functioneren. De man was het spuugzat en spande in 2017 een rechtszaak aan tegen het politiekorps en zijn leidinggevenden.



Een zichtbaar geëmotioneerde Wildhaber beweerde in de rechtbank dat hem meerdere keren is gevraagd om op de werkvloer ‘zijn homogedrag te verminderen’. Anders zou hij nooit gepromoveerd worden, zo klonk de verklaring van de korpschef. Bovendien werd Wildhaber geïntimideerd door het politiehoofd toen hij zijn plannen kenbaar maakte om aangifte te doen. Een getuige bevestigde in de rechtbank de wantoestanden binnen het korps.