Gearresteerde bommenmaker Florida dood in zijn cel aangetroffen

De politie was afgekomen op een melding van een explosief dat in de buurt van woonhuizen tot ontploffing was gebracht. Toen ze bij het huis van Gregory Haasze arriveerden, troffen ze aan het einde van een doodlopende straat tientallen pijpbommen aan en allerlei materiaal om bommen mee te vervaardigen.

Volgens omwonenden haastte Haasze zich vervolgens zelf naar de politieagenten van Boynton Beach om hen ervan te verzekeren dat hij de man was die ze zochten en dat hij geen kwaad in de zin had. Hij liet weten al jaren bommen te vervaardigen en dat hij enkele van de bommen voor afgelopen 4 juli (Onafhankelijksdag in de VS) had gemaakt. Hij zei dat hij er nooit iemand pijn mee wilde doen, en dat hij de schroeven, spijkers en pellets in de bommen had gedaan om boomstronken mee te verwijderen. Ook een buurman liet weten dat Haasze regelmatig bommen laat ontploffen op een braakliggend terrein.