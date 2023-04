Gebakken vleermuizen en vis in ongekoelde laadruimte van vrachtwagen, bizarre vangst met een luchtje

Moeder belt in shock politie terwijl haar zoon een bloedbad aanricht in bank Louisville: ‘Straf hem niet’

Bij de politie in de Amerikaanse stad Louisville kwam maandag cruciale informatie binnen dat er mogelijk een aanslag zou gaan plaatsvinden. Een vrouw belde in paniek naar de meldkamer en vertelde dat haar zoon met een geweer was vertrokken naar een overheidsgebouw. Die vrouw blijkt nu de moeder van de schutter te zijn.