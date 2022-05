‘Geef ons een kleinkind óf betaal 6 ton’, zegt Indiaas echtpaar dat ‘wrede’ zoon aanklaagt

Een lichaam en menselijke resten: Amerikaans meer geeft geheimen prijs door enorme droogte

Een week nadat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer van moord werd gevonden in Lake Mead in Amerika, zijn er opnieuw menselijke resten gevonden. Het meer, het grootste drinkwaterreservoir in de Verenigde Staten, krimpt snel door de aanhoudende droogte en geeft nu geheimen prijs die jarenlang onder water lagen.

10 mei