Geen cel voor Belgische agent die Mawda (2) doodschoot, wel voor bestuurder smokkelbusje

Kind getoond

De ouders van Mawda, die werd doodgeschoten in het Zuid-Belgische Bergen, deden twee weken na het drama voor het eerst hun verhaal in een interview met de De Morgen. ,,,De chauffeur van het busje is verantwoordelijk omdat hij verder is blijven rijden maar de politie had nooit mogen schieten. Zeker niet nadat we hen hadden getoond dat er kinderen en vrouwen aan boord waren’’, zei vader Ali Shamdin (25) toen. ,,Een agent moet in staat zijn om op zulke momenten juist te reageren. De politie had de bestelwagen desnoods kunnen volgen tot die zonder benzine gevallen zou zijn.”