Geen enkel coronageval in Afrika: klopt dat, of zien we slechts het topje van de ijsberg?

coronavirus LIVE | Burger King sluit helft restau­rants in China, patiënten ontsnappen uit quarantai­ne

20:56 Het aantal doden ten gevolge van het nieuwe coronavirus is de afgelopen dagen opgeklommen naar 910. Het aantal besmettingen wereldwijd staat op ruim 40.000, waarvan het merendeel in China. Alleen in de regio Hubei, waar het centrum van de uitbraak ligt, zijn al bijna 30.000 mensen besmet. De wereldgezondheidsorganisatie WHO stuurt een team specialisten naar China om de verspreiding van het virus te onderzoeken. Ook vandaag volg je alle ontwikkelingen rond het virus in ons live-blog. Die van het weekend vind je hier.