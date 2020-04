Geen gelovigen, geen bloemen, het is stil op het Sint Pietersplein

Video Livestream docenten Gentse universi­teit ontaardt in felle discussie met politie: ‘Sieg Heil!’

17:00 Twee docenten van de universiteit in Gent zijn voorlopig geschorst nadat zij tijdens een nachtelijke livestream met een honderdtal studenten in discussie gingen met agenten die een klacht van nachtlawaai kwamen uitpluizen. Voor de ogen van de kijkers zeiden de docenten dat ‘we in een fascistische politiestaat leven’ en om dat kracht bij te zetten riep een van hen ‘Sieg Heil’ toen de agenten weer wilden vertrekken.