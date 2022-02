Geen immuniteit: Trump mag vervolgd worden voor rol bij bestorming Capitool

Voor geweldsmis­drij­ven gezochte Nederlan­der loopt tegen de lamp bij asielaan­vraag in Oostenrijk

Een voortvluchtige Nederlander is zondag aangehouden in Salzburg toen hij asiel wilde aanvragen. Tegen de 51-jarige man was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd, melden Oostenrijkse media.

14 februari