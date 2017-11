Geen link tussen gevonden wapens in kanaal en Bende van Nijvel

Stervoetballer Lewandowski betaalde oogoperatie van niet-bestaand jongetje

17:28 De Poolse stervoetballer Robert Lewandowski is slachtoffer geweest in een grote oplichtingszaak. De Bayern München-speler betaalde ruim 23.000 euro voor de oogoperatie van het Poolse jongetje Antosia Rudzkego (2). Antosia had oogkanker en ruim 350.000 euro nodig voor een dure operatie in Amerika. Alleen, het jonge patiëntje bleek helemaal niet te bestaan.