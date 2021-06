Geen meerderheid voor plan Merkel voor EU-top met Poetin

Merkel zelf zei na afloop van de eerste dag van de top met haar EU-collega’s in Brussel dat de discussie over de betrekkingen met Rusland ,,erg uitgebreid’’ was geweest maar dat ze had gehoopt op een ,,moedigere stap’’. ,,We konden het niet eens worden over een ontmoeting op leidersniveau, maar het is belangrijk voor mij dat er dialoog blijft en we eraan werken.’’