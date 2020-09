‘Geen reden om Russische staat te beschuldigen van vergiftiging Navalny’

Er is geen enkele reden de Russische staat te beschuldigen over wat de corruptiebestrijder en Kremlincriticus Aleksej Navalny is overkomen, beklemtoont Russische regering. Ze heeft zich herhaaldelijk bereid verklaard met de Duitse autoriteiten samen te werken in het onderzoek naar Navalny.

Die ligt in coma in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus het bewustzijn verloor op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Hij lag enkele dagen in Siberië in een ziekenhuis en is op aandringen van medestanders en familie opgenomen in het academische ziekenhuis Charité in Berlijn.

Hij is volgens het Duitse onderzoek met een gif bestookt. De Russische regering ontkent daar iets mee te maken te hebben. Volgens een regeringswoordvoerder ontbreekt ‘als je het nuchter bekijkt ook elke logica waarom het Kremlin dat zou doen want dit levert niemand iets op’. Een topman van een Russische geheime dienst, Sergej Narisjkin, sloot niet uit dat de toestand van Navalny ‘een gevolg is van provocaties van speciale westerse diensten’.

De Duitse regering maakte bekend dat uit laboratoriumonderzoek ‘ondubbelzinnig bewijs’ naar boven was gekomen dat de oppositieleider was vergiftigd met een soort novitsjok. Dat is een zenuwgas uit de Sovjettijd dat ook is gebruikt bij de gifaanslag op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in maart 2018 in Groot-Brittannië. De Britse regering beschuldigde destijds meteen Rusland en bestempelde later enkele Russen als daders, maar de zaak is nog steeds in nevelen gehuld. Skripal en zijn dochter zouden onder een andere identiteit en niet meer in Groot-Brittannië leven. Bondskanselier Angela Merkel zei dat Navalny slachtoffer is geworden van een misdaad om hem het zwijgen op te leggen. Ze eist uitleg van Moskou.

Sancties

De Duitse regering staat onder politieke druk sancties tegen Rusland af te kondigen en zelfs op te houden met het kolossale oliepijpleidingproject Nord Stream waarmee Russisch gas naar Europa moet. Minister van Financiën Olof Scholz zei echter dat besluiten over sancties afhangen hoe het Kremlin reageert. De sociaaldemocraat Scholz legde wel indirect de schuld bij Rusland door te zeggen dat er in overleg met de EU en de NAVO sancties zouden moeten komen ‘op basis van hoe Rusland nu opereert’.

De populaire corruptiebestrijder Navalny geldt al jaren als de belangrijkste oppositieleider in Rusland. Hij was op reis om zich voor te bereiden op de regionale verkiezingen volgende maand en kandidaten te selecteren om te gaan steunen. De jurist Navalny is ondanks tegenwerking van de autoriteiten bekend dankzij sociale media waar hij zijn onderzoeken naar corruptie en machtsmisbruik heeft geëtaleerd. Hij heeft daarmee ook erg veel vijanden gemaakt onder machtige oligarchen.