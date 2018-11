Geen schadevergoeding na seksongeluk in bed

De vrouw had van de beddenverkoper een schadevergoeding van zeven cijfers geëist. De 46-jarige is sinds het ongeval in augustus 2013 verlamd en afhankelijk van een rolstoel. Ze werd naar eigen zeggen tijdens de seks met haar partner uit het bed ‘gekatapulteerd’ en was vervolgens op haar hoofd terechtgekomen. Volgens de klaagster was het bed defect.