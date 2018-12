‘Geen straf ex-adviseur Trump na hulp bij onderzoek naar inmenging’

Mueller schrijft dat in een advies aan de rechtbank. In totaal zat Flynn 19 keer om de tafel met de onderzoekers, waarbij hij informatie uitwisselde en documenten overhandigde. Wat hij precies heeft gedeeld, is niet bekendgemaakt.

,,Zijn vroege samenwerking was bijzonder waardevol omdat hij een van de weinigen was met kennis over een langere periode en uit eerste hand’', stelt Mueller die de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen in 2016 onderzoekt en de mogelijke samenspanning van de Russen met de campagne van Trump.

Flynn had voorafgaand aan zijn aantreden tegen vicepresident Mike Pence gelogen over ontmoetingen met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten tijdens de verkiezingscampagne van Trump. Ook besprak hij in telefoongesprekken met ambassadeur Sergej Kisljak over de Amerikaanse sancties tegen Rusland, die nu juist waren afgekondigd door Barack Obama wegens inmenging tijdens de presidentsverkiezingen.

Later ontkende hij tegenover de FBI dat hij met Kisljak over het Israëlische nederzettingenbeleid had gesproken waar op dat moment over werd gestemd in de VN. Ook op deze ontkenning kwam Flynn later terug. Op liegen tegen de FBI staat een maximale gevangenisstraf van vijf jaar, maar dankzij de aanbeveling van Mueller komt Flynn mogelijk direct vrij.