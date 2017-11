'Geen terroristisch motief voor incident met auto in Berlijn'

Canadese politie treft vijf naakte kidnappers aan in auto na ongeval

3:11 In de buurt van Edmonton in de Canadese provincie Alberta deze week een bizar auto-ongeval plaats. De politie trof ter plaatse een witte BMW aan die opzettelijk op een pick-up truck was ingereden. De vijf inzittenden van de BMW waren naakt, terwijl het buiten -10 graden Celsius was.