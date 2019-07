Geen visumplicht voor Albanezen, verzoek Nederlandse regering afgewezen

Man bekent dat hij met wolfmasker op meisje (11) verkracht­te

16:46 Een 42-jarige man uit München heeft bekend dat hij eind vorige maand in zijn woonplaats een meisje van 11 heeft verkracht terwijl hij een wolfsmasker droeg. Via zijn advocaat leverde hij een schriftelijke verklaring in. Justitie wilde verder geen details over de zaak geven.