‘Gegijzelde’ prinses Latifa na aantal maanden weer in beeld

Voor het eerst sinds enkele maanden is van prinses Latifa al-Maktoum weer een teken van leven vernomen. Op een foto die werd gepubliceerd op Instagram is de dochter van de emir van Dubai te zien in een winkelcentrum.

De foto toont Prinses Latifa samen met twee andere vrouwen in de Mall of the Emirates (MoE), een winkelcentrum in Dubai. Vrienden van de prinses bevestigden aan de BBC dat ze beide andere vrouwen herkennen, en dat Latifa hen kent.

Het is niet duidelijk wanneer de foto, die werd gedeeld op Instagram door de vrouwen links en rechts in beeld, werd gemaakt. Op de achtergrond is wel een affiche te zien van de film ‘Demon Slayer: Mugen Train’, die op 13 mei uitkwam in de Verenigde Arabische Emiraten.

David Haigh, medeoprichter van de campagne Free Latifa, liet aan de BBC weten dat hij voorlopig nog geen informatie kan geven. ,,We bevestigen dat er meerdere, mogelijk significante en positieve ontwikkelingen zijn geweest, maar we willen daar op dit ogenblik niet op reageren. Er zal op een gepaste tijd een verklaring volgen.’’

Een foto van prinses Latifa, die verspreid werd door de Free Latifa-campagne.

Overtuigend bewijs

Ook de Verenigde Naties reageren voorlopig nog niet op de foto, maar vertelden aan de BBC dat ze nog steeds wachten op “overtuigend bewijs van leven” van Latifa. De Verenigde Arabische Emiraten hebben beloofd dat voor te leggen.

De BBC publiceerde in februari van dit jaar videoboodschappen van de prinses. De 35-jarige Latifa zou die stiekem hebben opgenomen. Ze vertelde over haar gevangenschap in een villa in Dubai. Daar zou ze zijn opgesloten na een poging om per boot naar het buitenland te vluchten. Sindsdien werd niets meer van haar vernomen. Het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) noemde de beelden destijds “zeer zorgelijk videobewijs”. Het eiste snel duidelijkheid over de prinses van de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten.

De ambassade van de Emiraten benadrukte eerder dat Latifa thuis wordt verzorgd. Ze zou daar worden geholpen door haar familie en medische professionals. De berichtgeving over de prinses zou volgens de autoriteiten “geen recht doen aan de situatie waarin ze zich feitelijk bevindt”.

Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, de emir van Dubai en zijn vrouw prinses Haya.