Geheime dienst pakt gewapende man op bij ambtswoning van Amerikaanse vicepresident

Verdachte Paul Murray (31) uit San Antonio werd omstreeks het middaguur aangehouden door geüniformeerde agenten van de Secret Service in een nabijgelegen straat van de officiële residentie van de vicepresident. Daarop werd Murray gearresteerd en aangeklaagd voor het illegaal dragen van een of meerdere vuurwapens. De politie van Washington meldt dat de bewaking rond de woning extra alert was naar aanleiding van een nieuwsbericht dat oorspronkelijk uit Texas kwam. Over de inhoud van dat bericht wilde de politie verder geen mededelingen doen. Een verslaggever van een aan Fox News gelieerd nieuwsmedium in Washington plaatste op Twitter een bericht van de Texaanse politie waarin gewaarschuwd werd voor Murray, die zou lijden aan waanbeelden en paranoia. Murray zou volgens dat bericht vrezen dat het leger en de regering hem willen doden.

‘Probleem oplossen’

De Texaan zou zijn moeder een bericht hebben gestuurd waarin hij zegt dat hij naar Washington is gegaan om ‘een probleem op te lossen’. In de auto van Murray, die geparkeerd stond in het centrum van Washington, werden een AR-15 aanvalsgeweer, 113 stuks munitie en vijf houders voor 30 patronen gevonden.



Het is nog niet duidelijk of Murray het daadwerkelijk op de vicepresident had gemunt. Harris en haar echtgenoot Doug Emhoff waren niet aanwezig in de ambtswoning, de Naval Observatory, omdat het pand al enige tijd wordt verbouwd. Het paar verblijft tijdelijk in het Blair House, dat op een steenworp afstand van het Witte Huis ligt.



Harris is momenteel, na wekenlang regeringsleden te hebben ingezworen, zelf op reis om het onlangs door het Congres goedgekeurde coronahulppakket van Biden te promoten. Harris maakt mensen middels de ‘Help is Here’-tournee duidelijk hoe het 1900 miljard dollar tellende noodfonds hun financiële pijn kan verlichten.