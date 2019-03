Gele hesjes: Dit voorjaar zal het protest pas echt exploderen

Teveel geweld bij de demonstraties van Gele Hesjes? ,,Dat wordt uitgelokt door de regering. Vanaf 9 uur ’s morgens schiet de politie op zaterdagen met traangasgranaten op demonstranten. Dan creëer je chaos.’’



François Boulo (32) is de stille kracht van de Gele Hesjes. Hij is werkzaam als advocaat in Rouen, ruim 100 kilometer ten westen van Parijs. Half november ging hij een keer joggen. ,,En op straat zag ik de gele hesjes. Ik heb met ze gepraat. En eigenlijk realiseerde ik me meteen: hier gebeurt iets wat we nog niet eerder hebben gezien. Dit is niet iets wat snel overwaait. Dit zijn mensen die al jaren lang boos zijn.’’