Gelukkig bestellen Duitsers weer het prijzige menu van 128 euro

,,Verschrikkelijk gezicht, hè’’, verontschuldigt de Franse maître zich in het Duits tegenover de tafel met zeven gasten van de andere kant van de nabije grens. Hij heeft een onberispelijk pak aan en een mondkapje voor. De eters zijn er ogenschijnlijk weer voor het eerst sinds de lockdown. Het gesprek gaat direct over wat er allemaal gebeurd is, over dingen die vreselijker zijn dan dat mondkapje, over wie wie is verloren, in de afgelopen maanden. Er passeren veel namen.



De Auberge Saint Walfrid is sinds drie weken weer open. Het restaurant heeft een Michelinster en zit bijna vol. Alle bediening loopt met mondkapjes op, en de gasten zijn verplicht die te dragen als ze binnenkomen en zich naar hun tafel begeven, of naar het toilet gaan. Een regel die voor heel Frankrijk geldt. Overdreven? Niet als je weet wat er hier is gebeurd, zegt de sympathieke chef Stephan Schneider.