Gemoederen lopen op tussen Turkije en Zweden vanwege anti-Turkse protesten

De Zweedse defensieminister Pal Jonson is volgende week niet welkom in Turkije om over het Zweedse Navo-lidmaatschap te praten. Ankara annuleert zijn bezoek vanwege anti-Turkse protesten in Zweden en een aangekondigde koranverbranding in Stockholm vanmiddag.