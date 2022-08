Geschokte reacties op neersteken Rushdie: ‘Verschrikking’, ‘ziek en ellendig’

‘Gruwelijke gebeurtenis’

Mislukte bomaanslag

De in 1947 in India in een moslimgezin geboren Ahmed Salman Rushdie werd in de wereld van radicale moslims gehaat door zijn boek De duivelsverzen, waar islamieten massaal tegen protesteerden bij de publicatie in 1988. Een jaar later verklaarde de toenmalige sjiitische machthebber in Iran, ayatollah Ruhollah Khomeini (1902-1989), Rushdie vogelvrij en riep op hem te vermoorden. Rushdie, die in Engeland was gaan studeren en wonen, dook tien jaar onder en kreeg permanente bescherming van de Britse politie. Er is op zijn minst één poging gedaan hem te vermoorden met een mislukte bomaanslag.