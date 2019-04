Gesprek May en Corbyn constructief, Lagerhuis verwerpt no-dealbrexit

De Conservatieve premier Theresa May heeft woensdag een eerste gesprek gehad met oppositieleider Jeremy Corbyn. Beiden noemden hun ontmoeting over een zachte(re) Brexit na afloop constructief. May en Corbyn praten morgen verder.

Het Britse Lagerhuis stemde ondertussen met een meerderheid van een stem voor een wetsvoorstel dat een no-dealbrexit op 12 april moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt, zonder dat daar iets met de unie over is afgesproken.

In totaal stemden 313 Lagerhuisleden voor en 312 parlementariërs tegen het wetsvoorstel. May moet met deze wet bij dreiging van een no-dealbrexit de Europese Unie om uitstel van de brexit vragen.

Het Lagerhuis had vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen no-dealbrexit mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt. Nu wordt de regering-May verplicht om in Brussel langer uitstel van de brexit te vragen of om de brexit af te blazen.

Woede van partijgenoten

May had zich in wanhoop over de brexitimpasse tot Corbyn gewend, tot woede van tal van partijgenoten als Boris Johnson, die voorstander van het vertrek uit de Europese Unie zijn. De woede leidde tot aftreden van twee bewindslieden, maar niet tot actie tegen de premier. Partijregels staan de Conservatieven niet toe binnen een jaar weer een motie van wantrouwen tegen hun partijleider in te dienen. Eind afgelopen jaar overleefde May zo'n stemming.

Corbyn noemde het gesprek nuttig. ,,Er is zoals verwacht niet veel veranderd.'' Wel willen de twee dus verder praten, volgens Britse media. De woordvoerder van May zei dat het gesprek constructief was. Beide partijen blijven in gesprek en er is een werkagenda opgesteld in een poging om tot een overeenkomst te komen.



Meerderheden in het Lagerhuis hebben de brexitdeal die May's regering met Brussel heeft gesloten, om verschillende redenen tot drie keer weggestemd. Hetzelfde overkwam een reeks voorstellen van parlementariërs om de impasse te doorbreken.