‘Gestrafte’ diplomaat toch weer in gezelschap van Kim Jong-un gezien

Opnieuw Syrische militair gedood bij Israëli­sche luchtaan­val

2:00 In het centrum van Syrië is een luchtmachtbasis door Israëlische raketten getroffen. Daarbij is een militair omgekomen en raakten twee anderen gewond, zo melden Syrische staatsmedia. De spanning tussen beide landen is deze een week flink opgelopen. Enkele uren eerder waren bij een soortgelijke aanval al drie Syrische militairen om het leven gekomen.