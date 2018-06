Nederlandse zakenman getuige van drama door vulkaanuitbarsting in Guatemala

videoZo ben je op zakenreis, zo zit je midden in een menselijk drama. Het overkwam Eric van Antwerpen (51) uit Boxtel. Hij strandde in Guatemala door de vulkaanuitbarsting waarbij zeker 25 doden en honderden gewonden vielen. ,,De media tonen in hun berichtgeving weinig schroom", laat de Brabander aan deze krant weten.

Hij wacht de ontwikkelingen in het land gelaten af in een hotel in Guatemala-Stad. De televisie staat er non-stop aan. ,,Men is hier met name op tv erg direct. De media tonen veel confronterende beelden. In Nederland zie je hoofdzakelijk redders, niet zozeer de ontredderde mensen die alles kwijt zijn", meldt Van Antwerpen per e-mail.



Hij zag onder andere een reportage over een man die door reddingswerkers was aangetroffen langs de kant van de weg. Bedekt met modder en as zat de Guatemalteek op de vangrail. ,,Toen de camera wegdraaide van zijn gezicht, zag je achter de vangrail drie lijken liggen."



De situatie in de Guatemalteekse hoofdstad, zo'n 40 kilometer ten noordoosten van de uitgebarsten vulkaan, valt volgens de Nederlander mee. ,,Er ligt een laagje as op straat en op geparkeerde auto's en er lopen wel wat mensen rond met mondmaskers. Thuis vinden ze het natuurlijk wel spannend maar hier gaat het leven gewoon door."

Helikopter als asblazer

Van Antwerpen, werkzaam bij een bedrijf in Oss dat specialistische medische apparaten en softwarepakketten maakt, kijkt vanuit zijn hotelkamer op de internationale luchthaven van Guatemala. ,,Ik heb uitzicht op de start- landingsbaan en de terminal waar drie gestrande toestellen staan. Gisteravond heeft men met een helikopter geprobeerd het vulkaanas van de startbaan te blazen." De Nederlander maakte er een filmpje van en plaatste dat op Twitter.

Afgelopen nacht is er met veegwagens over de baan gereden, vervolgt hij. ,,Of dit afdoende is, weet ik niet. Vanaf 08:00 uur (16 uur Nederlandse tijd) kunnen we het callcenter bellen voor nadere informatie. De Twitterpagina van COPA voorspelt echter weinig goeds. In een statement staat dat tickets voor 3 en 4 juni omgezet zullen worden."



De Brabander zou gisteren terugvliegen naar Nederland. Hij had een vlucht geboekt met KLM en COPA Airlines via Panama naar Amsterdam. ,,Enkele minuten nadat de vliegtuigdeuren waren gesloten en het toestel was losgekoppeld van de externe luchtbehandeling, kregen we te horen dat we allemaal van boord moesten vanwege de vulkaanuitbarsting. Door de regen daalde as van de vulkaan neer op de vliegtuigen en luchthaven."

'Nice picture sir'

Van Antwerpen verbleef op het moment van de uitbarsting in een hotel in Antigua, zo'n anderhalf tot twee uur rijden van de vulkaan. ,,De lokale bevolking maakte mij en enkele andere hotelgasten er opmerkzaam op dat er een uitbarsting zichtbaar was. "Nice picture sir" klonk het nuchter en "El Fuego is de meest actieve vulkaan en in mei is er ook nog een uitbarsting geweest".



Niet goed wetend wat te doen, besloot de Nederlander het 'advies' van de plaatselijke bevolking toch op te volgen. Vanuit zijn hotelkamer schoot hij enkele plaatjes van de rokende vulkaan. Ben iets later thuis, schreef de vijftiger met dezelfde nuchterheid als de locals en gevoel voor humor bij zijn post op Facebook. ,,Ik ben zeer zeker geen ramptoerist maar vindt het belangrijk dat informatie wordt gedeeld. Men probeert hier alles om iedereen te helpen, ook gestrande reizigers zoals ik."

De zakenman heeft zich naar eigen zeggen geen moment onveilig gevoeld. ,,Ik ben niet zo bang uitgevallen, hoewel ik denk dat de beleving anders was geweest als ik nog in Antigua had gezeten. Dan ben je dichter bij de vulkaan. Zaterdag zijn we met een groepje nog door een dorp gereden dat nu bedolven is onder de lava. Dat geeft je achteraf wel een dubbel gevoel. Hoe vervelend ik de vertraging ook vind, stranden door een vulkaanuitbarsting is de 'charme' van internationaal zakendoen."

Volledig scherm © Privéfoto