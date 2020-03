Getrouwde Brit liep coronavirus op tijdens Italië-tripje met maîtresse, echtgenote nu ook besmet

De man, die onder geen beding de naam van zijn minnares wil prijsgeven, voelde zich een paar dagen geleden opeens grieperig. Op dat moment was hij alweer thuis bij zijn nietsvermoedende vrouw. Uiteindelijk belandde hij met ernstige ziekteverschijnselen in het ziekenhuis waar de schuinsmarcheerder na enig aandringen moest toegeven in Italië te zijn geweest. Zijn vrouw is nog niet geïnformeerd over de plek waar hij het virus heeft opgelopen.



De man bracht tijdens zijn romantisch bedoelde reisje een bezoek aan de noordelijke regio Lombardije waar bijna de helft van de ruim 31.000 besmettingen in Italië is vastgesteld. In de afgelopen 24 uur stierven in het gebied 319 mensen waardoor het totaal aantal doden in heel Italië op ruim 2503 komt. Daarmee is Italië een van de zwaarst getroffen Europese landen.