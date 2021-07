Gevaccineerden hoeven in Duitsland niet meer in lockdown bij nieuwe opleving virus

'Niet echt risico lopen’

Door het toenemende aantal gevaccineerden zullen in de herfst en winter volgens de kanselarijchef andere factoren dan het aantal nieuwe besmettingen aan belang winnen bij de beoordeling van de coronasituatie. De zogenoemde zeven dagen incidentie (aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week) blijft een belangrijke rol spelen “maar erg belangrijk is ook de vraag hoe goed de vaccinatie bestand is tegen nieuwe varianten zoals delta”. In de statistieken zal daarom volgens hem “meer nadruk worden gelegd” op ziekenhuisopnames “zodat we in principe weten of gevaccineerden weer vaker worden opgenomen". Dit zou een signaal zijn “dat we ofwel te maken hebben met een variant waarbij de vaccinatie niet goed werkt, of dat het effect van de vaccinatie in bepaalde leeftijdsgroepen afneemt, zodat je dus opnieuw moet vaccineren.’’