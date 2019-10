Gevangene VS is met 93 slachtoffers dodelijkste seriemoordenaar

Man rijdt met gestolen vrachtwa­gen in op auto's in Duitsland

4:48 In de Duitse plaats Limburg heeft een man in een gestolen vrachtwagen meerdere auto's geramd. In totaal raakten 16 mensen gewond, van wie één ernstig, meldt de politie. De bestuurder van de vrachtwagen die ook gewond raakte, is gearresteerd.