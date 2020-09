Gevangenisstraf voor ex-Tory Elphicke wegens seksueel misbruik

‘Operatie Keuken’: spionage­zaak brengt Spaanse politiek van de kook

12:35 In de Spaanse politiek is onrust ontstaan over beschuldigingen dat een informant is ingezet om de voormalige penningmeester te bespioneren van de conservatieve Partido Popular (PP). De linkse premier Pedro Sánchez heeft de zaak ‘erg zorgwekkend’ genoemd.